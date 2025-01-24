الحصبة تتفشى في المغرب وتقتل 120 شخصا وتصيب 25 ألفا

وكالات

أعلنت السلطات المغربية رسميًا انتشار داء الحصبة، المعروف محليًا بـ"بوحمرون"، مع تسجيل 120 حالة وفاة و25 ألف إصابة، وفق ما أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية.

وحمّل الناطق الرسمي السبب الرئيسي لتفشي المرض إلى تراجع إقبال المواطنين على التلقيح، مما أدى إلى ضعف المناعة المجتمعية.

وواجهت الحكومة انتقادات لاذعة من المواطنين ومراقبين، متهمين وزارة الصحة بالتقصير في مواجهة الفيروس، سواء من حيث حملات التوعية أو الاستعداد الطبي.

ودعا منتقدون إلى استجابة سريعة للحد من انتشار المرض وتعزيز برامج التلقيح بشكل عاجل.