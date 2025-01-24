كتائب القسام تعلن أسماء المجندات الإسرائيليات المقرر الإفراج عنهن غداً

وكالات

أعلن أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن الكتائب ستفرج غداً السبت عن أربع مجندات إسرائيليات، وذلك ضمن إطار صفقة "طوفان الأقصى".

وأشار أبو عبيدة إلى أن المجندات اللواتي سيتم الإفراج عنهن هن: كارينا أرئيف، دانييل جلبوع، نعمة ليفي، وليري إلباج.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة تسلم إسرائيل قائمة بأسماء المجندات الأسيرات في غزة، اللواتي سيتم الإفراج عنهن غدا السبت ضمن الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية.