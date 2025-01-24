كولومبيا: إعلان الطوارئ لاستعادة النظام في منطقة الكوكا التي مزقتها معارك المتمردين

(أ ب)

أصدر رئيس كولومبيا مرسوما بفرض حالة الطوارئ لاستعادة النظام في منطقة كاتاتومبو التي تزرع الكوكا والتي عصفت بها في الأيام الأخيرة معارك دموية بين الجماعات المتمردة.

والمرسوم الذي أصدره الرئيس جوستافو بيترو يعطيه 270 يوما لفرض حظر تجوال وتقييد حركة المرور واتخاذ إجراءات أخرى من شأنها أن تنتهك الحقوق المدنية للكولومبيين أو تستلزم موافقة من الكونجرس.

وهذه هي المرة الأولى في خلال أكثر من عقد التي يلجأ فيها رئيس كولومبي لمثل هذا التكتيك المتطرف، مما يؤكد على جدية الصراع الحالي في بلد يشوبها منذ عقود من العنف السياسي.

ولكن هذا ينطبق فقط على منطقة كاتاتومبو النائية القريبة من الحدود مع فنزويلا. وعلى مدار الأسبوع الماضي، قتل 80 شخصا على الأقل ونزح ما يقدر بـ36 ألف آخرين فيما اشتد القتال بين جيش التحرير الوطني ومنشقين من القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك).