سوريا مفتاح الاستقرار .. السفير نبيل فهمي يكشف التحديات المنتظرة بالشرق الأوسط

كتب- حسن مرسي:

أعرب السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، عن قلقه إزاء غياب رؤية عربية موحدة تجاه التحديات التي تواجه المنطقة، مشيراً إلى أن كل دولة عربية تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة دون تنسيق حقيقي بينها.

وفي حوار مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، أكد فهمي أن هذا التشتت العربي يترك المجال للتدخلات الخارجية في شؤون المنطقة، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمات والصراعات. وأشار إلى أن الدول الكبرى تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة في المنطقة دون مراعاة لمصالح الشعوب العربية.

ولفت فهمي إلى أن حالة الانقسام العربي تعكسها الأزمة السورية، حيث أدى التدخل الخارجي والتناحر الداخلي إلى تدمير الدولة السورية وتشريد الملايين من الشعب السوري.

وأكد أن استقرار سوريا يمثل أهمية قصوى للأمن القومي المصري، ودعا إلى ضرورة تشكيل حكومة سورية وطنية تمثل جميع مكونات الشعب السوري.

وشدد فهمي على أن مصر لا يمكن أن تنعزل عن التطورات الإقليمية والدولية، نظراً لموقعها الجغرافي الاستراتيجي وأهميتها في المنطقة، داعيًا إلى ضرورة تعزيز التعاون العربي لمواجهة التحديات المشتركة، وحماية المصالح العربية المشتركة.

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