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قاض فيدرالي يمنع مؤقتا تنفيذ أمر ترامب بإنهاء حق المواطنة بالولادة

09:56 م الخميس 23 يناير 2025

دونالد ترامب

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(أ ب)

منع قاضٍ فيدرالي اليوم الخميس مؤقتا تطبيق الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب والذي ينهي الضمان الدستوري للمواطنة بالولادة بغض النظر عن وضع الهجرة للوالدين.

وأصدر القاضي جون سي كوجينور حكما في القضية التي رفعتها ولايات واشنطن وأريزونا وإلينوي وأوريجون، والتي تقول إن التعديل الرابع عشر وقانون السوابق القضائية للمحكمة العليا قد عززا حق المواطنة بالولادة.

وهذه القضية هي واحدة من خمس دعاوى قضائية رفعتها 22 ولاية وعدد من جماعات حقوق المهاجرين في جميع أنحاء البلاد.

دونالد ترامب إنهاء حق المواطنة بالولادة إنهاء الضمان الدستوري للمواطنة بالولادة القاضي جون سي كوجينو
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