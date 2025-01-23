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إسرائيل تستعد لإطالة أمد البقاء في جنوب لبنان

09:53 م الخميس 23 يناير 2025

جيش الاحتلال بجنوب لبنان

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وكالات

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش يستعد لإطالة أمد بقائه في جنوب لبنان، وأنه تم إبلاغ اليونيفيل والولايات المتحدة بذلك.

وأشارت الهيئة إلى أن إسرائيل طلبت من واشنطن تمديد فترة بقاء الجيش بجنوب لبنان "لتدمير بنى تحتية لحزب الله"، وأكدت أن قرار بقاء القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان بيد حكومة نتنياهو.

كان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قال إن رئيس الأركان ورئيس الشاباك أجريا تقييما للأوضاع في جنين، وأكد أن إسرائيل مستعدة لسلسلة عمليات في المخيم، ولن تمنح من وصفه بـ"العدو" فرصا لإلحاق الأذى بالقوات الإسرائيلية.

وقال رئيس جهاز الشاباك رونين بار "نحن في حرب متعددة الجبهات، والآن هو وقت شمال الضفة الغربية، ولا يمكن هزيمة الإرهاب بالدفاع".

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