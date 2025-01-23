الأمين العام للأمم المتحدة: العصابات في هايتي قد تسيطر على العاصمة

وكالات

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن العصابات في هايتي قد تسيطر على العاصمة، مما يؤدي إلى انهيار كامل لسلطة الحكومة، إذا لم يتم توفير دعم دولي إضافي لشرطة هايتي.

وقال جوتيريش في تقرير صدر بالتزامن مع اجتماع مجلس الأمن، بشأن تدهور الوضع في أفقر دولة في نصف الكرة الغربي، إن الوقت جوهري، بحسب روسيا اليوم.

وأشار إلى أن تأخيرات إضافية في تقديم الدعم للشرطة التي تعاني من نقص الدعم، سواء عبر إرسال ضباط إضافيين لقوة متعددة الجنسيات تحاول الحد من عنف العصابات، أو من خلال المساعدات الثنائية "تحمل خطر انهيار كارثي للمؤسسات الأمنية الوطنية".

وأضاف: "قد يسمح ذلك للعصابات بالسيطرة على المنطقة الحضرية بالكامل (العاصمة بور أو برنس)، مما يؤدي إلى انهيار كامل للسلطة الحكومية ويجعل العمليات الدولية، بما في ذلك تلك التي تدعم المجتمعات المحتاجة غير قابلة للتنفيذ في البلاد".

وقال جوتيريش لأعضاء مجلس الأمن: "يجب أن نفعل كل ما في وسعنا على وجه السرعة لمنع مثل هذا السيناريو".

وتنامت قوة العصابات في هايتي منذ اغتيال الرئيس جوفنيل مويس في عام 2021.

وقتل أكثر من 5600 شخص في جميع أنحاء هايتي العام الماضي، وارتفع عدد القتلى بنسبة تزيد عن 20% مقارنة مع عام 2023، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.