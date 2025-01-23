كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 23-1-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية الأربعاء في مصر.

يذكر أن سعر الذهب انخفض بنحو 10 جنيهات بحلول التعاملات المسائية الأربعاء في مصر، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 23-1-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4332 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3790 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3249 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2527 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1805 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 134723 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 30320 جنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.35 % إلى نحو 2754 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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