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حرائق لوس أنجلوس.. السلطات الأمريكية تٌصدر أوامر جديدة لإخلاء السكان

02:34 ص الخميس 23 يناير 2025

حرائق لوس أنجلوس

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وكالات

اندلع حريق غابات جديد شمالي لوس أنجلوس، مما دفع السلطات الأمريكية لإصدار أوامر إخلاء في منطقة شهدت مؤخرا حرائق مدمرة، وفقا لسكاي نيوز.

وانتشرت النيران بسرعة قرب بحيرة كاستايك، وأتت على مئات الأفدنة في أقل من ساعتين.

وساعدت رياح "سانتا آنا" الحارة والجافة المستمرة بالهبوب فوق المنطقة في تأجيج الحريق، مما أدى إلى تصاعد سحابة هائلة من الدخان فوق المناطق المشتعلة.

وصدرت أوامر إخلاء في المناطق المحيطة بالبحيرة الواقعة على بعد نحو 50 كيلو متر شمالي لوس أنجلوس، وعلى مقربة من مدينة سانتا كلاريتا.

وأظهرت لقطات عناصر شرطة في الحي يحضون السكان على إخلاء منازلهم.

ويعيش جنوب كاليفورنيا في حال تأهب، منذ دمرت حرائق ضخمة أجزاء من لوس أنجلوس، مما أسفر عن مقتل أكثر من 27 شخصا على الأقل وتدمير أكثر من 15 ألف مبنى.

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