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موسكو تناقش مستقبل قواعدها العسكرية في سوريا مع الحكومة الجديدة

09:47 م الأربعاء 22 يناير 2025

قواعد موسكو العسكرية في سوريا

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وكالات

قالت وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الأربعاء، إن موسكو تبحث مع السلطات السورية الجديدة مستقبل القواعد العسكرية، مؤكدة أن موسكو لم تتوصل بعد إلى نتيجة مع السلطات السورية الجديدة بشأن القواعد العسكرية.

وتتواجد روسيا في الأراضي السورية، عبر عدد من القواعد العسكرية وعلى رأسها "قاعدة حميميم" الجوية التي أسستها موسكو في ريف اللاذقية.

بالإضافة إلى ذلك، تمتلك روسيا قاعدتين عسكريتين أخريين، هما قاعدة "طرطوس" البحرية والتي تُعد الوحيدة من نوعها خارج الأراضي الروسية، فضلا عن "قاعدة القامشلي" للطيران المروحي شمال شرقي سوريا، والتي تستضيف نحو 200 عسكري روسي.

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