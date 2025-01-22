ترامب يتوعد بفرض عقوبات على روسيا إذا لم تنهي الحرب بأوكرانيا

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه لا يسعى لإيذاء روسيا، مؤكدا أنه يحب الشعب الروسي وأن علاقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين كانت جيدة للغاية.

وشدد ترامب على ضرورة أن توقف روسيا وبوتين أن الحرب "السخيفة"، مشيرا إلى أنه إذا لم يتم إبرام صفقة لوقف الحرب فإنه سيفرض عقوبات وضرائب عالية على أي شيء تبيعه روسيا.

وخلال حملته الانتخابية تعهد ترامب بإنهاء الحرب في أوكرانيا التي تقترب من عامها الثالث.

وفي خطابه الذي تلى عملية التنصيب، قال ترامب، إن إدارته ستضع حدا لكل الحروب قائلا: "ستوقف قواتنا الحروب وتجلب روحا جديدة من الوحدة إلى عالم كان غاضبا وعنيفا وغير قابل للتنبؤ تماما".