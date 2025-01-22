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المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط: سننتقل للمرحلة الثانية من اتفاق غزة إذا سارت الأمور جيدا

05:50 م الأربعاء 22 يناير 2025

مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط ست

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وكالات

قال مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط ستيف ويكوف، اليوم الأربعاء، إنه سيتوجه إلى إسرائيل للمشاركة مع فريق التفتيش في محور فيلادلفيا.

وأكد ويتكوف، أن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أصعب من التوصل إليه، مشيرا إلى أن سيتوجه إلى إسرائيل ضمن فريق التفتيش للتأكد من أن تنفيذ الاتفاق يسير على ما يرام.

وأوضح أن الوسطاء سينتقلون إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة إذا سارت الأمور على ما يرام.

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