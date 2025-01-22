شولتس يعرب عن أسفه لانسحاب واشنطن "المزمع" من اتفاقية المناخ ومنظمة الصحة

برلين (د ب أ)



أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن أسفه إزاء انسحاب الولايات المتحدة المزمع من اتفاقية باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية .



وجاء ذلك وفقًا لما نقلته متحدثة باسم الحكومة في برلين عن شولتس، اليوم الأربعاء، وقالت "نحن نعول على وجود منظمات دولية ونظام دولي قائم على القواعد"، لافتة إلى أن الحكومة الألمانية ترى أن التغير المناخي يمثل مشكلة عالمية هائلة تستوجب رد فعل من المجتمع الدولي بأسره.



وأضافت المتحدثة، "من وجهة نظرنا، فإنه لا غنى عن اتفاقية باريس للمناخ وسنواصل الاعتماد عليها"، وأكدت أن الحكومة الألمانية ستستمر في الحوار مع الولايات المتحدة لفهم دوافعها بشكل أفضل.



وتابعت: "نحن متمسكون بهاتين الاتفاقيتين"، وقالت إن "هذا ينطبق أيضًا على عضوية منظمة الصحة العالمية"، التي وصفتها بأنها مؤسسة مركزية مهمة للتصدي لتهديدات الصحية العالمية.



ومن جهته، وصف وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية بأنه "ضربة قاصمة" للجهود الدولية في مكافحة الأزمات الصحية العالمية.



وكان الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب أصدر مجددًا أمرًا بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية، وأوضح في مرسوم أن المنظمة تعاملت بشكل سيىء مع جائحة كورونا وأنها تطالب بمساهمات غير عادلة من الولايات المتحدة.



ويُذكر أن ترامب كان أعلن انسحاب بلاده من منظمة الصحة خلال ولايته الأولى عام 2020، إلا أن خلفه جو بايدن أوقف هذا القرار في عام 2021 قبل أن يدخل حيز التنفيذ. كما أقر ترامب أيضًا انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ.





