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إعلام إسرائيلي: رئيس الشاباك قد يعلن استقالته خلال أيام

10:26 ص الأربعاء 22 يناير 2025

جيش الإحتلال الإسرائيلي أرشيفية

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وكالات

أفادت القناة 14 الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن رئيس جهاز الشاباك رونين بار قد يعلن استقالته خلال الأيام المقبلة.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الثلاثاء، أن بار يستعد للاستقالة، بعد إتمام صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ الأحد الماضي وسلمت الحركة بموجبه 3 أسيرات إسرائيليات.

وأشارت صحيفة "معاريف" العبرية إلى أنه من المتوقع أن يعلن رئيس الشاباك استقالته، لكنه لن يفعل ذلك إلا بعد إتمام الصفقة بالكامل.

ويأتي ذلك بعد استقالة رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هليفي، وقائد المنطقة الجنوبية، أمس الثلاثاء، بسبب فشل الجيش في أحداث الـ7 من أكتوبر 2023.

جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل رئيس جهاز الشاباك
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