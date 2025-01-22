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رئيس حزب إسرائيلي: نتنياهو خائف من تحقيق رسمي بأحداث 7 أكتوبر

10:00 ص الأربعاء 22 يناير 2025

يائير جولان

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وكالات

قال رئيس حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير جولان، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خائف من لجنة تحقيق رسمية في أحداث الـ7 من أكتوبر 2023، وذلك بعد استقالة رئيس أركان الجيش هرتسي هليفي من منصبه نتيجة ما اعتبره الفشل الذريع بذلك اليوم.

وأعلن هليفي، أمس الثلاثاء، استقالته في 6 مارس المقبل، وقال في رسالة الاستقالة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي فشل في مهمته في الدفاع عن إسرائيل، والدولة دفعت ثمنًا باهظًا.

وأضاف هليفي، أتحمل المسؤولية عن فشل الجيش في 7 أكتوبر 2023، فإن مسؤوليتي عن الفشل الفظيع في 7 أكتوبر 2023 ترافقني يوما بيوم وساعة بساعة.

يائير جولان إسرائيل بنيامين نتنياهو هرتسي هليفي
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