رئيس أركان الاحتلال: أنا مسؤول عن الفشل في 7 أكتوبر والإنجازات بالحرب

وكالات

قال رئيس الأركان الإسرائيلي المستقيل هارتسي هاليفي، اليوم الثلاثاء، إن إعادة الأسرى بغزة أحد أهم أهداف الحرب، مؤكدا أنه يتحمل المسؤولية كاملة عن فشل جيش الاحتلال في الدفاع عن مواطنيه في 7 أكتوبر 2023.

وشدد هاليفي على أن هدف جيش الاحتلال الإسرائيلي كان حماية المواطنين لكنه فشله في ذلك، مشيرا إلى أن مسؤوليته الشخصية عن الفشل سيحملها معه طيلة حياته: "أنا مسؤول عن الفشل ومسؤول عن الإنجازات".

وأوضح هاليفي، أن غالبية قادة حزب الله اللبناني تم اغتيالهم وعلى رأسهم الأمين العام الأسبق للجماعة الموالية لإيران حسن نصر الله، زاعما أن قواته قتلت 4000 من عناصر الحزب.

وأكد رئيس الأركان الإسرائيلي المستقيل، أن أي جهة ستحقق في أحداث السابع من أكتوبر ستحصل على شفافية كاملة من الجيش، لافتا إلى أن ما أسماه بـ"الإرهاب" في الضفة الغربية كان من الممكن أن يكون أكثر قوة لولا الخطوات التي اتخذها الجيش.

وأشار هاليفي إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لديه مهمات عليه إكمالها تتعلق بحكم حماس وقدراتها على قتال العصابات، مشددا على أن لا نية لديه للبقاء في منصبه والآن هو الوقت المناسب لاتخاذ القرارات.

وشدد هاليفي على أنه ليس من اللائق أن يواصل ولايته كاملة، موضحا أنه أخبر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين ووزير الدفاع يسرائيل كاتس بقرار استقالته.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي هارتسي هاليفي استقالته في 6 مارس المقبل.