سموتريتش: سنستبدل القيادة العسكرية العليا تمهيدًا لاستئناف الحرب

وكالات

قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، إن الفترة المقبلة ستشهد استبدال القيادة العسكرية العليا تمهيدا لاستئناف الحرب.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي هارتسي هاليفي استقالته في 6 مارس المقبل.

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي في رسالة استقاله، اليوم الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي فشل في مهمته في الدفاع عن إسرائيل والدولة دفعت ثمنًا باهظًا.

وأضاف هاليفي، أتحمل المسؤولية عن فشل الجيش في 7 أكتوبر 2023، فإن مسؤوليتي عن الفشل الفظيع في 7 أكتوبر 2023 ترافقني يوما بيوم وساعة بساعة.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بشن هجوم على مخيم جنين مقابل عدم استقالته من الحكومة.

وقالت الصحيفة العبرية، إن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر اتخذ قرار عملية جنين خلال اجتماعه الجمعة الماضية.

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال بدأت بدخول مخيم جنين، مع بدء العملية العسكرية الإسرائيلية فيه.

وأوضحت القناة العبرية أن هذا القرار جاء بعد إدخال الضفة الغربية ضمن أهداف الحرب.

