ترامب: إسبانيا عضو بمجموعة بريكس وليس في حلف الناتو

وكالات

سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من إنفاق إسبانيا وفرنسا المتدني في إطار حلف الناتو، مشيرا إلى أن إسبانيا عضو في مجموعة بريكس وليس في حلف الأطلسي.

وأثناء توقيعه للأوامر التنفيذية في المكتب البيضاوي، سأله أحد الصحفيين عما يمكن أن تتوقعه دول "الناتو" التي تنفق مبالغ منخفضة جدا على الدفاع، وضرب الصحفي مثالا على ذلك فرنسا وإسبانيا.

ورد ترامب: "إسبانيا تنفق مبالغ منخفضة جدا، بالإضافة إلى ذلك، أليست إسبانيا دولة من دول بريكس؟ نعم، إسبانيا دولة من دول بريكس"، وفقا لروسيا اليوم.

وفي ديسمبر الماضي، ذكرت صحيفة "الباييس"، أن دول الناتو التي فشلت حتى الآن في تخصيص 2% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي، تتعرض لضغوط جدية من الحلف لزيادة تمويله.

وأوضحت الصحيفة، أن الضغط يشمل حاليا 8 دول في "الناتو" بما فيها إسبانيا التي تحتل المرتبة الأخيرة من حيث الاستثمار الدفاعي بنسبة 1.28% من ناتجها المحلي الإجمالي - بعد سلوفينيا ولوكسمبورج وبلجيكا - وتخطط للوصول إلى الهدف في عام 2029 فقط.