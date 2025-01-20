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جيش الاحتلال يفكك الجزء الغربي من محور نتساريم

07:25 م الإثنين 20 يناير 2025

محور-نتساريم

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وكالات

نقلت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، عن مصادر إعلام عبرية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت تفكيك الجزء الغربي من محور نتساريم تنفيذًا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار قطاع غزة.

وقالت شبكة "قدس" الإخبارية الفلسطينية نقلًا عن الصحفي الإسرائيلي ماندي ريزل قوله، اليوم الإثنين، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أزال العلم الإسرائيلي من محور نتساريم تمهيداً للانسحاب منه ، واصفًا ذلك بـ"العار".

وفي وقتٍ سابق من أمس الأحد، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات إخلاء جزئية في نقاط العبور على شارع الرشيد الساحلي غربًا وشارع صلاح الدين شرقًا بالإضافة إلى إزالة حواجز أرضية كانت على طريق الرشيد، حسبما نقلته قناة "الجزيرة".

ومن المقرر أن تنسحب قوات الاحتلال من محور نتساريم ومحور ميدان الكويت شرق شارع صلاح الدين إلى منطقة قريبة من الحدود، وتُفكك المواقع والمنشآت العسكرية تمامًا، وذلك في اليوم الثاني والعشرين من المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

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