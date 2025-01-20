جيش الاحتلال يفكك الجزء الغربي من محور نتساريم

وكالات

نقلت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، عن مصادر إعلام عبرية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت تفكيك الجزء الغربي من محور نتساريم تنفيذًا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار قطاع غزة.

كان يُنشأ ليبقى لسنوات طويلة. لولا صرماية الناس وصمودهم وصرماية المقاومة، لما تفكك نتساريم. pic.twitter.com/h0zh7Q6uJZ — 𓂆 Eyad| إِيَادٌ (@ehajjarr) January 20, 2025

وقالت شبكة "قدس" الإخبارية الفلسطينية نقلًا عن الصحفي الإسرائيلي ماندي ريزل قوله، اليوم الإثنين، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أزال العلم الإسرائيلي من محور نتساريم تمهيداً للانسحاب منه ، واصفًا ذلك بـ"العار".

الصحفي الإسرائيلي، "ماندي ريزل": إزالة العلم من "نتساريم" تمهيداً لانسحاب قوات الجيش، ماذا حدث لنا، يا لعارنا. pic.twitter.com/PHCAH19Hze — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 20, 2025

وفي وقتٍ سابق من أمس الأحد، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات إخلاء جزئية في نقاط العبور على شارع الرشيد الساحلي غربًا وشارع صلاح الدين شرقًا بالإضافة إلى إزالة حواجز أرضية كانت على طريق الرشيد، حسبما نقلته قناة "الجزيرة".

ومن المقرر أن تنسحب قوات الاحتلال من محور نتساريم ومحور ميدان الكويت شرق شارع صلاح الدين إلى منطقة قريبة من الحدود، وتُفكك المواقع والمنشآت العسكرية تمامًا، وذلك في اليوم الثاني والعشرين من المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.