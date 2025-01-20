إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال قرب محور نتساريم

(وكالات)

أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عدد من الأعيرة النارية، على شبان فلسطينيين أثناء تواجدهم في منطقة قريبة من محور نتساريم وسط قطاع غزة.

وأدت الحادثة إلى إصابة الشابين.

ولم ترد تفاصيل إضافية حول حالتهما الصحية حتى الآن.

يأتي ذلك بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ أمس الأحد، بين حركة المقاومة الإسلامية حماس، وجيش الاحتلال الإسرائيلي.