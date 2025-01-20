إعلان

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال قرب محور نتساريم

03:46 م الإثنين 20 يناير 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عدد من الأعيرة النارية، على شبان فلسطينيين أثناء تواجدهم في منطقة قريبة من محور نتساريم وسط قطاع غزة.

وأدت الحادثة إلى إصابة الشابين.

ولم ترد تفاصيل إضافية حول حالتهما الصحية حتى الآن.

يأتي ذلك بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ أمس الأحد، بين حركة المقاومة الإسلامية حماس، وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

الاحتلال الإسرائيلي إصابة فلسطينيين محور نتساريم غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
شولتس يطالب الدول الأوروبية بمواجهة ترامب بـ"ظهر مستقيم"

إعلان

إعلان

حقيقة زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ 7 آلاف جنيه
كيف تفعل مكالمات "الواي فاي" على هاتفك الأندرويد أو الآيفون؟