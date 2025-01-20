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الشرع والشيباني يلتقيان المبعوث الأممي إلى سوريا

03:06 م الإثنين 20 يناير 2025

أحمد الشرع

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(وكالات)

التقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، اليوم الاثنين، مع المبعوث الأممي لسوريا جير بيدرسون.

وتعتبر هذه هي الزيارة الثانية لبيدرسون إلى سوريا، منذ تولي الإدارة الجديدة السلطة في الـ8 من ديسمبر الماضي، حيث التقى المبعوث الأممي مع الشرع، وناقش معه مستجدات الأوضاع على الأرض وطبيعة الإدارة الجديدة.


يأتي ذلك بعد زيارة وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي، إلى سوريا حيث ناقش مع نظيره السوري مستجدات الأوضاع وآلية التعامل مع الإدارة الجديدة.

أحمد الشرع أسعد الشيباني سوريا جير بيدرسون
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