مأساة في ريف السويداء.. جريمة عائلية تنهي حياة شابة ووالدها

(وكالات)

استيقظت قرية لبّين بريف السويداء الغربي في سوريا، على جريمة مأساوية أسفرت عن مقتل الشابة ليليان أبو سرحان البالغة من العمر 19 عامًا وإصابة والدتها هدايا أبو سرحان بجروح بالغة، إثر إطلاق النار عليهما من قبل الأب عز الدين أبو سرحان.

وبعد تنفيذ جريمته، عُثر على الأب لاحقًا مقتولًا داخل منزله، وسط توقعات بأنه أقدم على الانتحار بعد ارتكاب الجريمة.



ونعى أهالي قرية لبّين وآل أبو سرحان الشابة الراحلة، وأعلنوا أن مراسم تشييعها ستُقام اليوم الاثنين، كما ودعتها صديقتها نور الهدى برسالة مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: "ليليان كانت إنسانة طيبة وخلوقة، دعواتكم لها بالرحمة".

وفي السياق ذاته، أصدرت منصة "أمان"، التي تُعنى بحقوق النساء، بيانًا اعتبرت فيه أن هذه الجريمة ليست حادثة منفصلة بل انعكاسًا لثقافة مجتمعية تعزز العنف ضد النساء.

وأضافت: "قصة ليليان ستكون شاهدًا على الظلم الذي تعاني منه النساء، وصوتها سيظل يطالب بالعدالة والحياة الكريمة لكل امرأة".