اعتقال عدة أشخاص في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في برلين

برلين - (د ب أ)

اعتقلت الشرطة الألمانية عدة أشخاص في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في برلين، والتي أقيمت بعد ساعات من سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة أمس الأحد.

وقالت الشرطة في منشور على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي إن المشاركين هتفوا بشعارات معادية للسامية محظورة وأطلقوا ألعابا نارية، مضيفة أنه تم اعتقال 12 شخصا.

وبحسب البيانات، تعرض ممثلو وسائل إعلام للإهانة والعرقلة خلال تغطيتهم للمظاهرة.

وتجمع عدة مئات من الأشخاص للاحتفال بالتطورات في الصراع في الشرق الأوسط.

وقالت الشرطة إن المنظمين أنهوا المظاهرة قبل أوان انتهائها بعد التشاور مع الشرطة، قبل الساعة الثامنة مساء بقليل.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أقيمت العديد من المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في جميع أنحاء برلين.

واحتج عدة مئات من الأشخاص أول أمس السبت ضد صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل وأعربوا عن تضامنهم مع شعب غزة. وتحدثت الشرطة عن جرائم جنائية في تلك الفعالية أيضا.