متظاهرون يحاولون منع اعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون

سول - (د ب أ)

ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء أن أنصار الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، أغلقوا الطريق أمام مكتبه، اليوم الخميس، في محاولة لمنع اعتقاله.

وقالت الوكالة إن الشرطة فضت بالقوة حصارا أقامه نحو 30 من أنصار يون بعدما اخترقوا حاجزا بالقرب من مقر إقامة الرئيس في العاصمة الكورية الجنوبية سول.

كما تم عرض لقطات مصورة للمتظاهرين على شاشة التلفزيون الكوري الجنوبي.

وكان يون قد وجه رسالة تضامن لأنصاره في أول أيام العام الجديد قائلا: "بسبب القوى الداخلية والخارجية التي تنتهك سيادة كوريا الجنوبية وأنشطة الجماعات المناهضة للدولة، أصبحت البلاد الآن في خطر".

وأضاف يون "سأقاتل معكم حتى النهاية لحماية هذا البلد".

ويخضع يون للتحقيق بعد فرضه الأحكام العرفية بشكل غير متوقع في 3 ديسمبر الماضي عقب نزاع مع المعارضة بشأن الميزانية.