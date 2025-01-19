ترامب يعتزم توقيع أمر تنفيذي لتأجيل الحظر الأمريكي على "تيك توك"

واشنطن - (أ ب)

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إنه يعتزم إصدار أمر تنفيذي من شأنه أن يمنح شركة "بايت دانس" المالكة لمنصة "تيك توك" ومقرها الصين مزيدا من الوقت للعثور على مشتري معتمد قبل أن تخضع منصة مشاركة مقاطع الفيديو الشهيرة لحظر دائم في الولايات المتحدة.

وأعلن ترامب عن القرار في منشور على حسابه بموقع تروث "سوشيال"، اليوم الأحد، في الوقت الذي استيقظ فيه ملايين مستخدمي تيك توك في الولايات المتحدة ليكتشفوا أنهم لم يعد بإمكانهم الوصول إلى تطبيق أو منصة تيك توك.

وأزالت شركتا جوجل وأبل التطبيق من متاجرهما الرقمية؛ امتثالا لقانون اتحادي يلزمهما بالقيام بذلك إذا لم تقم الشركة الأم لتيك توك، شركة بايت دانس، ببيع عملياتها في الولايات المتحدة إلى مشترٍ معتمد بحلول اليوم الأحد.

وقال ترامب في منشوره: "أطلب من الشركات ألا تسمح لتيك توك بالتوقف عن العمل".

وأضاف: "سأصدر أمرا تنفيذيا، غدا الاثنين، لتمديد الفترة الزمنية قبل تدخل قيود القانون حيز التنفيذ، حتى نتمكن من إبرام صفقة لحماية أمننا القومي، كما سيؤكد الأمر التنفيذي أيضا على أنه لن يكون هناك أي مسؤولية على أي شركة ساعدت في منع تيك توك من التوقف عن العمل قبل إصداري هذا الأمر".

وتابع بايدن: "إن الأمريكيين يستحقون رؤية حفل تنصيبنا المثير، غدا الاثنين، بالإضافة إلى أحداث ومحادثات أخرى".