البابا فرنسيس يدعو إلى "الاحترام الفوري" لوقف إطلاق النار في غزة



وكالات



دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، إلى "الاحترام الفوري" لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، وحث على تكثيف المساعدات الإنسانية للقطاع المدمر وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.



وأعرب البابا عن أمله في أن "يحترم الطرفان فورًا وقف إطلاق النار"، مشيرًا إلى أنه شكر الوسطاء في المفاوضات غير المباشرة التي أفضت إلى الاتفاق.



وقال "شكرًا لجميع الأطراف المعنيين بهذه النتيجة المهمة، آمل أن يتم فورًا احترام الاتفاق وأن يتمكن جميع الأسرى من العودة إلى عائلاتهم".



وأضاف "أصلي كثيرًا من أجلهم ومن أجل عائلاتهم، آمل أن تصل المساعدة الإنسانية بشكل أسرع إلى سكان غزة الذين لديهم كثير من الحاجات الملحة".



وقل البابا فرنسيس، إن "الإسرائيليين والفلسطينيين يحتاجون إلى إشارات أمل واضحة، آمل أن تتوصل السلطات السياسية في البلدين، بمساعدة المجتمع الدولي، إلى حل عادل يقوم على دولتين، فليقل كل منا نعم للحوار، نعم للمصالحة، نعم للسلام".