لست خادمًا لأوكرانيا.. رئيس الوزراء السلوفاكي يهاجم زيلينسكي

(وكالات)

كشف رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيتسو، اليوم الأحد، عن نواياه برفضه أن يكون تابعًا لزعيم أوكرانيا، فلولديمير زيلينسكي، مؤكدًا أنه سيمنع أي مساعدات مالية جديدة من الاتحاد الأوروبي إلى كييف.

وجاء ذلك في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على "فيسبوك"، حيث قال: "الرئيس زيلينسكي يعتقد أن الجميع يجب أن يكونوا خدمًا له. في حالتي، وجد المنجل الحجر. أنا روبرت فيتسو، رئيس وزراء سلوفاكيا، ولست خادمًا لأوكرانيا".

وأوضح فيتسو أن قراره يأتي ردًا على وقف أوكرانيا لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أراضيها، مما تسبب في خسائر كبيرة لسلوفاكيا، وأكد أنه يسعى لاستئناف هذا التوقف.

كما أشار إلى أن زيلينسكي، برفضه عقد اجتماع مع فيتسو في دافوس، أظهر عدم استعداده لتغيير موقفه بشأن قضية الغاز.

وأكد فيتسو أن توقف ترانزيت الغاز يهدد بخسائر مباشرة لسلوفاكيا تصل إلى 500 مليون يورو سنويًا، بالإضافة إلى مليار يورو إضافية بسبب ارتفاع أسعار الغاز. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي بأكمله سيتكبد خسائر تصل إلى 70 مليار يورو نتيجة وقف هذا الترانزيت.