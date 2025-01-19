وزير الدفاع السوري: من غير المناسب بقاء الأكراد كقوة مسلحة

(وكالات)

كشف وزير الدفاع في الإدارة السورية الجديدة، مرهف أبو قصرة، اليوم الأحد، أنه من غير المناسب أن يحتفظ المسلحون الأكراد المدعومون من الولايات المتحدة، والذين يتمركزون في شمال شرق سوريا، بتكتل خاص داخل القوات المسلحة السورية، وذلك في تصريحات خاصة لوكالة أنباء "رويترز".

واتهم أبو قصرة في حديثه لرويترز، قائد الجماعة المسلحة الكردية "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) باللماطلة في التعامل مع هذه المسألة.

وكان أبو قصرة قد أعلن في وقت سابق من يناير الجاري عن بدء جلسات مع الفصائل العسكرية المختلفة لوضع خطوات عملية لانضمامها إلى وزارة الدفاع السورية.

هذا وكان أحمد الشرع، قائد الإدارة السورية الجديدة، قد صرح بأن جميع الفصائل العسكرية سيتم دمجها في مؤسسة واحدة تحت إدارة وزارة الدفاع السورية، في خطوة تهدف إلى توحيد القوى العسكرية وتنظيمها ضمن إطار مؤسساتي موحد.