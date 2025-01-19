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بعد تسليم حماس قائمة الأسرى.. بدء سريان اتفاق وقف النار في غـزة

11:27 ص الأحد 19 يناير 2025

بنيامين نتنياهو

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القاهرة- مصراوي


أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدء سريان اتفاق وقف النار في غـزة ، وذلك بعد تسليم حماس قائمة الثلاث أسيرات التي سيتم الإفراج عنهم اليوم الأحد ضمن اليوم الأول في المرحلة الأولى من الصفقة.


وأفاد مكتب رئيس الوزراء، اليوم الأحد، أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيبدأ الساعة 11:15 بالتوقيت المحلي.


وقالت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي تلقى أمرًا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.


وأشارت القناة الإسرائيلية، إلى أن شاحنات المساعدات ستبدأ بعد قليل بالدخول إلى قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم.

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