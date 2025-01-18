رئيس أركان الاحتلال: نستعد لخطة دفاعية معززة على حدود غزة وضعناها مسبقًا

وكالات

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هارتسي هاليفي من على حدود غزة، اليوم السبت، إن القتال المكثف الذي خاضه الجيش مهد الظروف لتحقيق هدف إعادة الأسرى.

وأكد هاليفي التزام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإعادة جميع الأسرى جنودا أو مدنيين، مشددا على أن قواته لن تتوقف حتى يعودوا.

وأوضح هاليفي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لخطة دفاعية معززة على حدود قطاع غزة تم التخطيط لها مسبقا، مؤكدا أن الجيش حقق إنجازات كبيرة أعقبت إخفاق السابع من أكتوبر 2023.

وذكرت القناة 14 العبرية، أن لواء جفعاتي يخرج مساء اليوم من قطاع غزة دون أي أوامر بالعودة بعد نحو عام ونصف من القتال.