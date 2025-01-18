إعلان

رئيس أركان الاحتلال: نستعد لخطة دفاعية معززة على حدود غزة وضعناها مسبقًا

09:50 م السبت 18 يناير 2025

هارتسي هاليفي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هارتسي هاليفي من على حدود غزة، اليوم السبت، إن القتال المكثف الذي خاضه الجيش مهد الظروف لتحقيق هدف إعادة الأسرى.

وأكد هاليفي التزام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإعادة جميع الأسرى جنودا أو مدنيين، مشددا على أن قواته لن تتوقف حتى يعودوا.

وأوضح هاليفي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لخطة دفاعية معززة على حدود قطاع غزة تم التخطيط لها مسبقا، مؤكدا أن الجيش حقق إنجازات كبيرة أعقبت إخفاق السابع من أكتوبر 2023.

وذكرت القناة 14 العبرية، أن لواء جفعاتي يخرج مساء اليوم من قطاع غزة دون أي أوامر بالعودة بعد نحو عام ونصف من القتال.

هارتسي هاليفي جيش الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة صفقة غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير الخارجية: مصر ليس لها أجندات خفية وقدمت الكثير من أجل القضية الفلسطينية

إعلان

إعلان

انخفاض الرؤية الأفقية.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الشبورة المائية الكثيفة
مصر تكشف عن تفاصيل المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة
خناقة طالبات التجمع.. فصل 3 طالبات نهائيًا وقرارات جديدة من إدارة المدرسة