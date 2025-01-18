نتنياهو: ما قاله بن غفير عن إقالة رئيس الأركان كذب مطلق

وكالات

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية نقلا عن ديوان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إنه لم يقترح على وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أي شيء، مؤكدا أن ما قاله عن إقالة رئيس الأركان هارتسي هاليفي كذب مطلق.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، ادّعى أن نتنياهو عرض عليه زيادة البناء بالضفة الغربية وإقالة رئيس الأركان الإسرائيلي، لكنه غير مستعد للتنازل عن معتقداته مقابل ذلك.

وفي وقت سابق من اليوم، قال حزب "عوتسما يهوديت" الإسرائيلي اليميني المتطرف بزعامة بن غفير، إن ممثليه الثلاثة بالحكومة بن غفير وفاسرلوف وإلياهو سيتقدمون باستقالتهم من الحكومة بالإضافة إلى استقالة رؤساء اللجان البرلمانية.

وأشار الحزب المتطرف، إلى أن وزراءه وأعضائه سيقدمون صباح الغد استقالات رسمية من الحكومة والائتلاف بسبب الاتفاق، مشددا على أن الاتفاق يعد استسلاما لحماس وتنازلا عن إنجازات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الحرب.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش قرر البقاء في الحكومة بعد اتفاق مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن الاتفاق بين سموتريتش ونتنياهو ينص على تنفيذ كافة أهداف الحرب بما في ذلك تدمير حركة حماس.

من جانبها، أكدت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، أنها لن تسمح بتخريب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لافتة إلى أن سموتريتش يحاول الآن إجهاض اتفاق وقف إطلاق النار بالعودة إلى الحرب بعد المرحلة الأولى.

وأعربت هيئة عائلات الأسرى، عن شكرها للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على جهوده، مضيفة "نرجو منه أن يواصل جهوده كي يصبح وقف إطلاق النار دائما".

وشددت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، على ضرورة المضي قدما في اتفاق وقف إطلاق النار حتى انتهاء الحرب بشكل كامل، مؤكدة أنها "لن نسمح بإفشال الاتفاق مرة أخرى بل سنقاتل حتى نعيد كل الأسرى".