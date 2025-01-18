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قتيل ومصاب بعملية إطلاق نار في تل أبيب

05:32 م السبت 18 يناير 2025

الإسعاف الإسرائيلي

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وكالات

أفادت القناة 12 العبرية، اليوم السبت، بوقوع مصابين جراء عملية طعن وإطلاق نار في تل أبيب، مشيرة إلى أنه تم تحييد المنفذ والشرطة تحقق في خلفية الحادث.

وذكرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أن قوات كبيرة من الشرطة تتجه إلى مكان إطلاق النار في تل أبيب والملابسات غير واضحة حتى الآن.

وقالت القناة 13 العبرية نقلا عن خدمات الإسعاف الإسرائيلي "نجمة داوود"، إن إصابة متوسطة وقعت جراء إطلاق نار في شارع ليفونتين جنوبي تل أبيب وتم تحييد المنفذ وليست هناك عملية ثانية.

وأكد المدير العام لخدمات الإسعاف الإسرائيلي، مقتل شخص وإصابة آخر أصيب في حادثة إطلاق النار في تل أبيب.

عملية طعن تل أبيب إطلاق نار الاحتلال الإسرائيلي الإسعاف الإسرائيلي
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