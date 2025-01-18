الفلسطينيون في غزة يترقبون بدء سريان اتفاق الهدنة صباح الأحد

بي بي سي

يترقب الفلسطينيون في قطاع غزة دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ صباح غد الأحد، ووثقت بي بي سي ردود فعل بعضهم، مع انقضاء الساعات الأخيرة قبيل وقف إطلاق النار.

وقال الدكتور عبد الله شبير، البالغ من العمر 27 عاماً، وهو طبيب طوارئ في مستشفى المعمداني في غزة، إن "الوقت يسير ببطء أكثر من أي وقت سابق"، وإنه لا فرق بين "الجلوس في المنزل والسير في الشارع، لا يوجد تحذير".

وقالت صابرين دوشان، 45 عاماً، التي كانت تمتلك كشكاً في الشارع وكانت تعيش في مبنى سكني في مدينة غزة، إن منزلها دُمّر بالكامل، واختفى المبنى".

وأضافت صابرين أنها فقدت 17 فرداً من عائلتها الممتدة منذ بدء الحرب. وكانت قد بدأت الاستعداد للانطلاق من الخيمة التي تعيش فيها في دير البلح في وسط غزة، إلى حيث أنقاض منزلها.

وقالت: "حتى لو اضطررت إلى إقامة خيمتي على الأنقاض، فسوف أكون بخير، لأنني سأكون في المنزل. لا يوجد مكان يمكن أن يرضيني الآن سوى المنزل".

وقال وائل محمد، وهو صحفي مستقل يعيش في مخيم للاجئين في وسط غزة، إن مشاعره متضاربة، وأضاف: "من لحظة إلى أخرى، من الفرح إلى الألم. أنا سعيد لأن سيل الدماء سيتوقف، لكننا نعيش في بؤس".