جنوب السودان يفرض حظر تجوال ليلي بعد أعمال عنف ونهب

جوبا- (أ ب)

فرضت سلطات دولة جنوب السودان حظر تجوال من غروب الشمس حتى الفجر على مستوى البلاد بعد ليلة من أعمال العنف تعرضت فيها المحلات التجارية المملوكة للسودانيين للنهب في العاصمة.

وقال المفتش العام للشرطة الوطنية في جنوب السودان أبراهام مانوات، اليوم الجمعة، إن الحظر سوف يبدأ السادسة مساء بالتوقيت المحلي وحتى الفجر للسيطرة على حوادث النهب التي جرى الإبلاغ عنها في جوبا وغيرها من المدن الرئيسية.

ووفق حظر التجوال يتعين على المحلات التجارية إغلاق أبوابها بحلول الخامسة مساء، في إطار إجراءات تعزيز الأمن. وقال مانوات عبر التلفزيون الرسمي "سوف نحمي كل الأسواق".

ويسود اعتقاد بأن العنف الذي يستهدف المواطنين السودانيين هو نتيجة لعمليات القتل المزعومة بحق مواطني جنوب السودان على يد ميليشيات في مناطق نائية من دولة السودان الأسبوع الماضي.

وتسببت الحرب الأهلية في دولة السودان في مجاعة آخذة في الاتساع وفي أكبر أزمة نزوح في العالم، وتفجر القتال بين القوات الموالية للقادة العسكريين المتنافسين في العاصمة الخرطوم في أبريل 2023، وامتدت إلى مناطق أخرى.