الاتحاد الأوروبي يعلن استعداده لاستئناف بعثة مراقبة معبر رفح

بروكسل- (أ ب)

قالت المفوضية الأوروبية إن بعثتها التي كانت تراقب معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر سترسل وفدا إلى القاهرة بداية الأسبوع المقبل للمساعدة في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وفقا للحكومة المصرية.

وأكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية يوم الخميس أن الاتحاد الأوروبي "يحدث خططنا لإمكانية إعادة إرسال بعثتنا" إلى رفح.

وشدد على أن الإرسال "يظل مرهونا بالموافقة الكاملة" من السلطات الإسرائيلية والفلسطينية.

ومنذ أن سيطرت القوات الإسرائيلية على مدينة رفح في مايو الماضي، تم إغلاق المعبر أمام جميع المدنيين. ولم تتمكن السلطات الإسرائيلية والمصرية والفلسطينية من الاتفاق على شروط إعادة فتحه.

وتنص مسودة اتفاق وقف إطلاق النار على دخول مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات إلى القطاع المحاصر يوميا.

ويوم أمس الخميس، قال الاتحاد الأوروبي إنه وافق على تقديم 120 مليون يورو، أي ما يعادل حوالي 123 مليون دولار، كمساعدات إنسانية للتعامل مع الأمن الغذائي والمأوى والرعاية الصحية في غزة.