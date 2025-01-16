بريطانيا لإسرائيل وحماس: الآن ليس الوقت المناسب لأي تراجع

وكالات

حث وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال لامي متحدثاً أمام البرلمان: "في الوقت الذي يجتمع فيه مجلس الوزراء الإسرائيلي، فإنني أحثهم على دعم هذا الاتفاق. فالآن ليس الوقت المناسب لأي تراجع".

وأضاف أن على الجانبين تنفيذ كل مرحلة من مراحل الاتفاق بالكامل وفي الوقت المحدد، مشدداً على ضرورة انتهاز الفرصة القائمة.

وجاء في حديثه أن "تاريخ هذا الصراع مليء بالفرص الضائعة. ومن المأساوي أن نضيع الفرصة التي أمامنا".