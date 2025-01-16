"لوفتهانزا" الألمانية تستأنف رحلاتها إلى إسرائيل في فبراير

فرانكفورت- (د ب أ)

أعلنت مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية، اليوم الخميس، أنهاه ستستأنف رحلاتها إلى إسرائيل في فبراير المقبل، وذلك بعد يوم واحد من إعلان قطر، الوسيط في وقف إطلاق النار في غزة، عن التوصل لاتفاق بهذا الصدد.

ومن المقرر أن تُستأنف في الأول من فبراير المقبل، رحلات مجموعة الطيران بين ألمانيا ومطار بن جوريون في تل أبيب، والتي تم تعليقها بسبب الصراع.

وينطبق الإجراء على"لوفتهانزا إيرلاينز" الألمانية، والشركات التابعة لها.

وقالت الشركة، ومقرها فرانكفورت، إن رحلاتها إلى العاصمة اللبنانية بيروت، ستظل معلقة حتى أواخر فبراير، بينما لن تتجه رحلات متجهة إلى العاصمة الإيرانية طهران، حتى 14 من الشهر نفسه على الأقل.

ويعمل لدى لوفتهانزا- أكبر مجموعة طيران في أوروبا من حيث الإيرادات- أكثر من 100 ألف موظف في 90 دولة.