مسؤول إسرائيلي: الجيش سيبقى في محور فيلادلفيا حتى إشعار آخر

وكالات

قالت القناة 13 العبرية نقلا عن مسؤول إسرائيلي سياسي كبير، اليوم الخميس، إن إسرائيل ستظل في محور فيلادلفيا حتى إشعار آخر.

وأشارت هيئة البث العبرية، إلى أن الناطق باسم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عمم عن طريق الخطأ بيانا باسم "مسؤول سياسي كبير" فيه نفي للانسحاب من فيلادلفيا ثم حذفه بعد أن أدرك خطأه.

وأكدت البث العبرية، أن ديوان نتنياهو يبذل جهودا كبيرة للتقليل من شأن الصفقة بادعاء أنها لم تحسم قضية فيلادلفيا والسبب عدم اتفاقه مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بعد.

وكان مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال، مساء أمس الأربعاء، عقب الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، إن الحديث عن الانسحاب من محور فيلادلفيا محض كذب.

‌‏وأكد مكتب نتنياهو، أن إسرائيل لم تتنازل عن السيطرة على محور فيلادلفيا، زاعما أنه لا تزال هناك بعض البنود غير المكتملة بشأن فيلادلفيا.

‌‏وأشار مكتب نتنياهو، إلى أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي يأمل في إتمام التفاصيل بشأن محور فيلادلفيا ليلة الأربعاء/الخميس.