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وول ستريت جورنال: المستشفيات الإسرائيلية تستعد لاستقبال الأسرى

09:26 ص الخميس 16 يناير 2025

أرشيفية

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وكالات
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن المستشفيات الإسرائيلية تستعد لاستقبال الأسرى الذين قضوا أكثر من عام في الأسر.

وقالت الصحيفة إن الرهائن الأسرى بحالة سيئة بعد نحو 460 يوما في الأسر عاش فيها عدد منهم في أنفاق.

وتتواصل اليوم الخميس في الدوحة المحادثات بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي تم الإعلان عنه مساء أمس الأربعاء، في حين اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الاتفاق غير مكتمل.

المستشفيات الإسرائيلية إسرائيل الرهائن الأسرى بنيامين نتنياهو
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