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بايدن: مفاوضات غزة كانت الأصعب التي شهدتها على الإطلاق

09:29 م الأربعاء 15 يناير 2025

جو بايدن

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القاهرة- مصراوي

قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، إن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وإيران وحزب الله جميعهم أصبحوا ضعفاء بفضل جهود الولايات المتحدة.

وتابع بايدن خلال مؤتمرًا صحفيا الأربعاء من البيت الأبيض: "المفاوضات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار كانت من بين الأصعب التي شهدتها على الإطلاق".

وأضاف بايدن: "ستبدأ عملية كبيرة لإعادة إعمار غزة، كما أن فريقي عمل دون كلل من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق، وجهودنا الدبلوماسية لم تتوقف أبدا من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وعملنا مع إدارة ترمب كفريق واحد خلال العمل على هذا الاتفاق".

أعلنت كلا من قطر ومصر وقف إطلاق النار في غزة.

وفي مؤتمر صحفي مشترك بين القاهرة والدوحة، تم الإعلان عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وقال وزير الخارجية القطري خلال المؤتمر الصحفي: " يسر كلا من قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية الإعلان عن التوصل لاتفاق بشأن غزة".

وأضاف رئيس الوزراء وزير خارجية قطر: "أشكر شركائنا في مصر والولايات المتحدة على جهودهم التي أسهمت في دفع المفاوضات للأمام".

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