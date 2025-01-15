جيش الاحتلال يعلن مصادر آلاف الأسلحة على طول الحدود السورية

تل أبيب - (د ب أ)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه صادر أكثر من 3300 قطعة سلاح على طول الحدود السورية، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الأسلحة تشمل دبابات سورية وصواريخ مضادة للدبابات وقذائف صاروخية "آر بي جي" وقذائف ومدافع هاون ومعدات مراقبة وأسلحة أخرى.

وأضاف الجيش أنه منذ بداية الحرب، تم ضبط أكثر من 170 ألف قطعة سلاح على كافة الجبهات، بما يشمل غزة ولبنان وسوريا، بحسب ما نقلته الصحيفة الإسرائيلية.