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إعلام عبري: انسحاب الجيش الاسرائيلي جزئيًا من محور فيلادلفيا

04:50 م الأربعاء 15 يناير 2025

محور فيلادلفيا

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وكالات

قالت القناة 12 العبرية، اليوم الأربعاء، ‘نه تم إنسحاب معظم قوات الجيش الإسرائيلي من محور فيلادلفيا مع بقاء قوة صغيرة منه في المحور.

وبخصوص ممر نتساريم، أفادت القناة العبرية بأن قوات جيش الاحتلال ستنسحب من المحور في المرحلة الأولى من الاتفاق.

كما كشفت القناة 12 العبرية عن تفاصيل جديدة بشأن أعداد المعتقلين الفلسطينيين الذي سيُفرج عنهم في المرحلة الأولى من الصفقة، قائلة إنه سيُطلق سراح حوالي 1000 معتقل.

وأكدت القناة العبرية أنه "لن يُطلق سراح أسرى النخبة من حركة حماس في المرحلة الأولى من الصفقة"، مشيرة إلى أن هذه المرحلة ستتضمن زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة إلى 600 شاحنة يوميًا.

وقالت القناة إنه ستتشكل قوة تفتيش قطرية مصرية للسيارات فقط على المعبر إلى شمال قطاع غزة، وذكرت أنه اعتبارًا من اليوم الـ22 من بدء تنفيذ الاتفاق سيتمكن سكان قطاع غزة من العودة إلى شمال القطاع،

ولفتت إلى أن المرحلة الأولى تتكون من 42 يومًا، وستبدأ المرحلة الثالثة للصفقة اعتبارًا من اليوم 43 وتستمر 42 يومًا.

محور فيلادلفيا جيش الاحتلال المعتقلين الفلسطينيين صفقة غزة
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