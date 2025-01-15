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وزير الخارجية السوري: لا حاجة لعودة اللاجئين بسرعة من ألمانيا

01:53 م الأربعاء 15 يناير 2025

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دمشق - (د ب أ)

ذكر وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية السورية أسعد الشيباني، اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد حاجة لعودة اللاجئين السوريين من ألمانيا بشكل سريع.

وقال الشيباني لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في دمشق "إنهم بأمان هناك"، ومن المقرر أن يلتقي وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه في العاصمة السورية.

وتابع الشيباني أن اللاجئين الذين استقبلتهم ألمانيا أفضل حالا من الكثير من اللاجئين والنازحين السوريين في مناطق أخرى من العالم.

وأغلبية المواطنين السوريين الذين يعيشون في ألمانيا ويبلغ عددهم نحو 975 ألفا جاءوا إلى البلاد لاجئين، ومعظمهم خلال الحرب الأهلية الدموية التي استمرت أكثر من عقد.

واقترحت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، السماح للسوريين في ألمانيا بالقيام برحلة لمرة واحدة فقط إلى وطنهم دون أن يؤثر ذلك على وضعهم كلاجئين في ألمانيا، للاطلاع على الأوضاع هناك.

وقال متحدث باسم الوزارة إن تعليمات التقدم بطلب للسماح بتلك الرحلات قيد الإعداد.

أسعد حسن الشيباني ألمانيا وزير الخارجية السوري
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