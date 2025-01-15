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مستشار بوتين: أوكرانيا ومولدوفا قد تفقدان استقلالهما

12:01 ص الأربعاء 15 يناير 2025

نيكولاي باتروشيف

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موسكو - (د ب أ)

قال مستشار للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أوكرانيا ومولدوفا يمكن أن تفقدا وضعهما كدولتين مستقلتين، وذلك في مقابلة مع صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية نشرت اليوم الثلاثاء.

وقال نيكولاي باتروشيف، السكرتير السابق لمجلس الأمن القومي الروسي: "لا يمكن استبعاد أن تختفي أوكرانيا من الوجود هذا العام".

أما بالنسبة لمولدوفا، فقال إنه من المرجح "أن تنضم إلى دولة أخرى أو تختفي من الوجود تماما".

يذكر أن باتروشيف مساعد مقرب من بوتين ومدافع عن مزاعم القوة العظمى لروسيا، على الرغم من أنه مسؤول فقط عن سياسة الشحن في الكرملين منذ عام 2024.

وأوضح أن موسكو لن تقبل بتسوية سلمية مع أوكرانيا إلا إذا احتفظت بشبه جزيرة القرم التي ضمتها، وكذلك مناطق لوهانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون الأوكرانية.

وفيما يتعلق بخطط الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لإنهاء الحرب، قال باتروشيف: "أفترض أن محادثات بشأن أوكرانيا بين روسيا والولايات المتحدة يجب أن تتم دون مشاركة دول غربية أخرى".

وأضاف أنه لا يوجد ما يمكن مناقشته مع الاتحاد الأوروبي أو مع المملكة المتحدة.

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