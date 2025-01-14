4 شهداء بغارة إسرائيلية على مخيم جنين بالضفة الغربية

وكالات

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، بارتقاء شهداء وسقوط مصابين في الغارة الإسرائيلية على مخيم جنين، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مصادر.

وأوضحت المصادر، أن تم استخدام 3 صواريخ في الغارة الإسرائيلية على مخيم جنين.

وفي بيان مشترك، قال جيش الاحتلال والشاباك الإسرائيليين، إن سلاح الجو يشن في عملية مشتركة غارة على منطقة جنين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، وصول جثامين 4 شهداء إلى مستشفى جنين الحكومي جراء الغارة الإسرائيلية على المخيم.