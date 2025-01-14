إعلام عبري: إسرائيل تعتزم منع أي مظاهر انتصار من قبل الأسرى الفلسطينيين

وكالات

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية أن مصلحة السجون تعلمت من دروس صفقة شاليط، حيث تعمل حالياً على منع أي مظاهر انتصار من قبل الأسرى خلال عمليات النقل.

وأوضحت الصحيفة العبرية أنه سيتم نقل الأسرى في حافلات ذات نوافذ ملونة أو بدون نوافذ علوية لمنعهم من رفع شارات النصر.

وأكدت أن مصلحة السجون تسعى لضمان عدم تكرار مظاهر الانتصار التي ظهرت بعد صفقة شاليط.

كان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال خلال لقائه مع عائلات الأسرى، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل بانتظار رد حماس على صفقة تبادل الأسرى، مؤكداً أن الإعلان عنها سيكون خلال ساعات.

وأضاف نتنياهو أنه مستعد لوقف إطلاق نار دائم بشرط إعادة جميع الأسرى.