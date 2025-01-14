الرئيس الأوكراني: نعمل على كشف حقيقة استغلال روسيا للجنود الكوريين الشماليين

وكالات

قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إن التحقيقات مستمرة مع الجنود الكوريين الشماليين الأسرى في أوكرانيا، مؤكداً أن المحققين يعملون على التحقق من جميع التفاصيل المرتبطة بقضيتهم.

وقال زيلينسكي في تصريحاته: "سوف يتعرف العالم على الحقيقة الكاملة حول كيفية استغلال روسيا لهؤلاء الرجال، الذين نشأوا في بيئة معزولة تمامًا عن المعلومات، ولا يعلمون شيئًا عن أوكرانيا. روسيا تستخدمهم فقط لإطالة أمد الحرب وتصعيدها".

وأكد الرئيس الأوكراني أن روسيا هي الطرف الوحيد المستفيد من استمرار الحرب، معربًا عن امتنانه للجنود الأوكرانيين الذين يحمون بلادهم، ولكل من يدعم أوكرانيا في الدفاع عن الأرواح واستقلالها.