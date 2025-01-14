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فايننشال تايمز: التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة قد يكون اليوم أو غدًا

04:18 م الثلاثاء 14 يناير 2025

قطاع غزة

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وكالات

نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن دبلوماسي قوله، إن التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة قد يكون اليوم أو غدا.


وأضاف الدبلوملسي، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إطلاق سراح 3 أسرى في اليوم الأول من تنفيذ الاتفاق لوقف إطلاق النار بغزة.

ولفت الدبلوماسي، إلى أنه سيتم إطلاق سراح آخرين كل 7 أيام خلال المرحلة الأولى من الاتفاق، موضحًا أن التفاوض بشأن المرحلة الثانية سيبدأ في اليوم الـ 16 من الهدنة الأولية.


وأكد أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ بعد يومين أو ثلاثة من الإعلان عنه.

وقف إطلاق النار في غزة فايننشال تايمز غزة
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