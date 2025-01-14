بسبب الحرائق.. دعوى قضائية ضد شركة المياه والكهرباء في مدينة لوس أنجلوس

(وكالات)

تقدم عدد من سكان مدينة لوس أنجلوس الأمريكية بدعوى قضائية ضد إدارة المياه والكهرباء في المدينة، يتهمونها بالإهمال في إدارة إمدادات المياه الضرورية لمكافحة حريق ضخم نشب في منطقة باليساديس، والذي أسفر عن أضرار كبيرة.

وتشير الدعوى إلى أن إدارة المياه كانت ملزمة بتخزين كميات كافية من المياه في خزان سانتا ينز القريب من المنطقة المنكوبة، إلا أن الخزان كان فارغا تماما حين اندلع الحريق، رغم أن السعة التخزينية لهذا الخزان تصل إلى 443 مليون لتر من المياه، إلا أنه لم يُملأ منذ فبراير 2024.

وتضيف الشكوى أن إدارة المياه قامت بتأجيل أعمال الصيانة والإصلاح اللازمة لهذا المصدر الحيوي للمياه، وذلك سعيا لتخفيض التكاليف.

وفي تعليقه على الحادثة، قال روجر بيهل، أحد المحامين الذين يمثلون المدعين "لقد فشل نظام إمدادات المياه في منطقة باسيفيك باليساديس بشكل فاضح، مما ترك السكان ورجال الإطفاء في مواجهة النيران دون إمدادات كافية من المياه أو دون أي إمدادات على الإطلاق".