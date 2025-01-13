الشرطة الألمانية: مقتل شخصين وإصابة ثالث في مبنى سكني في هجوم طعن

(د ب أ)

قُتلت امرأة 26 عامًا ومراهق16 عامًا في هجوم بالطعن داخل مبنى سكني شمال شرق العاصمة الألمانية برلين، وفقًا لما أعلنته الشرطة الألمانية اليوم الاثنين.

وخلال الحادث الذي وقع في بلدة كازيكوف، وهي بلدية صغيرة تبعد حوالي 90 كيلومترًا عن برلين، تعرضت امرأة 19 عاما لإصابات خطيرة.

وقالت الشرطة إن المشتبه به27 عاما تم إلقاء القبض عليه خلال العملية الأمنية وإنه مصاب بجروح خطيرة.

ولا تزال دوافع المهاجم غير واضحة بعد.

وذكرت الشرطة أنه يُعْتَقَد أن المشتبه به والمجني عليهم الثلاثة يحملون جميعهم الجنسية الألمانية.

وكانت الشرطة عثرت على جثتي رجل وامرأة داخل شقة بعد تلقي مكالمة طوارئ حوالي الساعة العاشرة صباحا.

وقال المتحدث باسم الشرطة إنه تم العثور على امرأة مصابة بجروح خطيرة في شقة مجاورة، ويُعتقد أنها فرت إلى هناك لحماية نفسها من المهاجم.

وتم العثور على رجل آخر مصاب بجروح خطيرة في الفناء الخلفي. وأوضحت الشرطة لاحقًا أنه هو المشتبه به.

ولم يقدم المتحدث باسم الشرطة أي تفاصيل إضافية عن المشتبه به، لكنه وصف السلاح المستخدم بأنه "سلاح طعن"، مشيرًا إلى أنه لا يمكنه في هذه المرحلة تأكيد ما إذا كان السلاح المستخدم سكينًا.

وتُعد كازيكوف مجتمعًا صغيرًا بالقرب من الحدود البولندية، ويبلغ عدد سكانها حوالي 817 نسمة، وفقًا لموقع البلدية الإلكتروني.